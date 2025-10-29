ATP-Masters Paris: Starker Altmaier nimmt Ruud in zwei Sätzen raus

Mit einer durchgängig starken Leistung besiegte der Kempener Daniel Altmaier beim ATP-Masters-Event in Paris den an Nr. 8 gesetzten Norweger Casper Ruud glatt in zwei Sätzen und steht damit im Achtelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.10.2025, 12:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit einer couragierten Leistung besiegte Daniel Altmaier den Norweger Casper Ruud beim Masters-Turnier in Paris in zwei Sätzen.

Auch wenn in der offiziellen Statistik der ATP im Vorfeld noch kein Aufeinandertreffen zwischen dem Kempener Daniel Altmaier und Casper Ruud aus Norwegen erfasst war, konnten beide Spieler vor ihrem Zweitrunden-Duell beim ATP-1000er-Turnier in Paris je einen Erfolg auf Challenger- und Future-Ebene für sich verbuchen.

Altmaier fühlte sich von Beginn an auf dem langsameren Hard-Court in der La Defense Arena in Nanterre pudelwohl und bestimmte mit geschickt verteilten Bällen das Geschehen. Zudem suchte er regelmäßig auch mutig den Weg ans Netz. Eine schnelle 3:0-Führung spielte der 27-Jährige souverän zum Gewinn des ersten Durchgangs nach Hause.

Im zweiten Satz fand auch der an Position 8 geführte Ruud besser zu seinem sicheren Grundlinienspiel und konnte seine druckvolle Vorhand häufiger einsetzen. Dennoch unterliefen dem norwegischen Davis-Cup-Spieler beim Stand von 3:3 erneut ungewohnt leichte Fehler und musste sein Service abgeben. Als Altmaier zum Matchgewinn servierte, konnte der 26-jährige Ruud noch einmal in den Satz zurückkehren, musste aber anschließend sein Aufschlagspiel erneut abgeben. Diesmal ließ sich der deutsche Davis-Cup-Spieler die Chance nicht nehmen und fixierte mit seinem dritten Matchball den 6:3, 7:5-Erfolg nach 81 Minuten.

Im Achtelfinale sieht sich der Weltranglisten-50. entweder dem Franzosen Alexandre Muller oder dem an Nr. 9 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime gegenüber, der noch um die Teilnahme bei den ATP-Finals in Turin kämpft.

Hier das Einzel-Tableau aus Paris