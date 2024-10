ATP Masters Paris-Bercy: Alexander Zverev - Pariser Geschichten mit Griekspoor und Nadal

Alexander Zverev startet am Mittwoch gegen Tallon Griekspoor in das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy. Mit dem Niederländer hat er sich in Paris in diesem Jahr schon einmal getroffen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 12:58 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Tallon Griekspoor nach ihrem Duell bei den French Open 2024

Wenn sich Alexander Zverev bei den bisherigen Treffen mit Tallon Griekspoor auf eine Konstante verlassen konnte, dann auf diese: Dass der Niederländer in den entscheidenden Phasen eines Matches die Nerven verliert. Niemals war dies besser zu sehen als in diesem Jahr bei den French Open, als Griekspoor in der Entscheidung einen Doppel-Break-Vorsprung nicht über die Ziellinie bringen konnte und die Drittrunden-Partie gegen Zverev noch im Tiebreak des fünften Satzes verlor.

Da passt es ins Bild, dass Zverev auch die bislang letzte Begegnung vor wenigen Tagen in Shanghai im Tiebreak des dritten Durchgangs gewann. Insgesamt steht es im Head-to-Head zwischen den beiden 5:1 für den Deutschen, Griekspoors einziger Sieg datiert aus dem Jahr 2023 und trug sich in Rotterdam zu.

Zverev fehlt im Davis Cup

Paris-Bercy ist also angesagt in dieser Woche, zum letzten Mal vor dem Umzug des Turniers in die La Défense Arena. Alexander Zverev ist in der oberen Tableau-Hälfte angesiedelt, könnte im Viertelfinale auf Andrey Rublev, in der Vorschlussrunde auf seinen neuerdings Angstgegner Taylor Fritz treffen. Jannik Sinner, der eigentliche Turnierfavorit, hat wegen einer Krankheit aus Paris-Bercy zurückgezogen und möchte kein Risiko eingehen. Schließlich stehen ja schon bald die ATP Finals an. Und danach auch noch die Finalrunde im Davis Cup.

Eben diese wird sich Alexander Zverev schenken (im Gegensatz auch zu Tallon Griekspoor). Dafür gibt es sicherlich gute Gründe. Und es ist dennoch schade. Zum einen, weil mit Zverev an eins, Jan-Lennard Struff an zwei und dem Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz die Chance auf den Titel ziemlich gut gewesen wäre. Und dann verpasst Zverev ja auch noch die große Abschiedssause von Rafael Nadal.

Andererseits: nicht nur mit Tallon Griekspoor verbindet Zverev eine Geschichte in Paris. Mit Nadal sind es gleich mehrere. Und das letzte Kapitel war eben jenes, dass Zverev den spanischen Großmeister in Roland-Garros 2024 sanft, aber bestimmt seine finale Niederlage auf dem court Phlippe-Chatrier zugefügt hat.

