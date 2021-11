ATP Masters Paris-Bercy live: Alexander Zverev vs Dusan Lajovic im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft zum Auftakt beim ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy auf den Serben Dusan Lajovic. Das Match gibt es live im TV und Stream bei Sky zu sehen, hier findet ihr den Matchtracker zur Partie.

zuletzt bearbeitet: 02.11.2021, 20:17 Uhr

Alexander Zverev trifft in Paris-Bercy zum Auftakt auf Dusan Lajovic

Alexander Zverev kommt mit breiter Brust nach Paris-Bercy, hat der 24-Jährige doch erst vergangene Woche in Wien seinen bereits 18. Karrieretitel gewinnen können. Deutschlands Nummer eins setzte sich in einem starken Feld im Endspiel gegen Überraschungsmann Frances Tiafoe durch.

Zum Auftakt in der französischen Hauptstadt geht es für die aktuelle Nummer vier der Tenniswelt gegen den Serben Dusan Lajovic. Im Head-to-Head mit dem Sandplatzspezialisten führt der gebürtige Hamburger mit 3:0, das letzte Duell der beiden bei den Australian Open zum Jahresstart ging klar in drei Sätzen an den Deutschen.

Zverev vs Lajovic - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Alexander Zverev und Dusan Lajovic wird live und exklusiv im TV und Stream bei Sky angeboten. Hier findet ihr den Matchtracker zur Partie.

