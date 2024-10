ATP Masters Paris-Bercy: Alexander Zverev zieht in zwei Sätzen ins Achtelfinale ein

Der Deutsche Alexander Zverev hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy mit einem Erfolg über den Niederländer Tallon Griekspoor die Runde der letzten 16 erreicht.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 30.10.2024, 20:59 Uhr

Das Match zum Nachlesen im Live-Ticker.

Alexander Zverev hat sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy ins Achtelfinale gekämpft. Gegen den Niederländer Tallon Griekspoor setzte sich der Olympiasieger von Tokio, der im Anschluss an das Turnier in Frankreichs Hauptstadt in diesem Jahr nur noch bei den ATP Finals in Turin aufschlagen wird, routiniert mit 7:6 (2), 6:3 durch.

Für Zverev war es der 62. Sieg in dieser Saison, damit baute der Hamburger seine Bestmarke weiter aus. Dennoch steht für ihn 2024 bislang "nur" ein Turniersieg (Rom) zu Buche. Der Akku des Weltranglistendritten ist nach mehreren Verletzungen und Krankheiten praktisch leer, deswegen sah er sich am Montag auch "gezwungen", seine Teilnahme an der Davis-Cup-Finalrunde in Malaga Ende November abzusagen.

Jetzt gegen Struff-Bezwinger Fils

Ein paar Matches sollen aber noch hinzukommen, zumal Zverev in seiner Turnierhälfte in Paris-Bercy nach der krankheitsbedingten Absage von Branchenprimus Jannik Sinner (Magen-Darm-Virus) der bestplatzierte Spieler im ATP-Ranking ist. Gegen Griekspoor, den er in diesem Jahr im vierten Duell zum vierten Mal besiegte, hatte der French-Open-Finalist allerdings zunächst einige Mühe: Drei Breakbälle und einen Satzball musste Zverev im ersten Durchgang abwehren, im Tiebreak war der 27-Jährige aber voll da. Im zweiten Satz behielt er diese Form bei, nach 1:31 Stunden war das Match entschieden.

Im Achtelfinale am Donnerstag bekommt es Zverev mit Lokalmatador Arthur Fils zu tun, der den Hamburger im Sommer bei dessen Heimturnier am Rothenbaum im Finale bezwungen hatte. Die Nummer 20 der Welt aus Frankreich setzte sich am Mittwochnachmittag gegen den Warsteiner Jan-Lennard Struff mit 6:3, 6:4 durch. Struff vergab im ersten Satz gleich acht Breakchancen.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy.