ATP Masters Paris-Bercy: Casper Ruud scheitert im Achtelfinale an Lorenzo Musetti

Nach Daniil Medvedev und Rafael Nadal am Mittwoch hat sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy heute im ersten Spiel des Tages auch Casper Ruud aus dem Wettbewerb verabschiedet.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2022, 15:51 Uhr

© Getty Images Casper Ruud ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy im Achtelfinale gescheitert

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy ist einen weiteren Mitfavoriten ärmer: Casper Ruud musste sich im ersten Achtelfinale der diesjährigen Ausgabe dem Italiener Lorenzo Musetti nach 2:19 Stunden Spielzeit mit 6:4, 4:6, 4:6 geschlagen geben. Im vergangenen Jahr war der Norweger im Viertelfinale in zwei Sätzen an Alexander Zverev gescheitert.

Großteils duellierten sich die beiden Protagonisten auf Augenhöhe, das Momentum wechselte besonders in den ersten beiden Durchgängen munter hin und her. So konnte Musetti etwa in Satz zwei mit Break 3:2 in Führung gehen, nur um im nächsten Game das Rebreak durch den Skandinavier zuzulassen. Am Ende hatte der 23-Jährige aus der Toskana aber in den entscheidenden Momenten die konsequentere Spielweise.

Musetti bekommt es im morgigen Viertelfinale entweder mit Novak Djokovic oder Karen Khachanov zu tun. 2021 war für den Südeuropäer bereits in Runde zwei Schluss gewesen, auch in der Vorwoche beim 500er-Event in Basel scheiterte der aktuell Weltranglisten-23. bereits in Runde eins, kann jedoch bereits jetzt in der Gesamtschau auf eine sehr gute Saison zurückblicken.

