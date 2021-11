ATP Masters Paris-Bercy: Daniil Medvedev muss gegen Korda über die Distanz

Daniil Medvedev steht im Viertelfinale des ATP Masters-Turniers in Paris-Bercy. Gegen Sebastian Korda musste er über drei Sätze gehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.11.2021, 22:44 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev

4:6, 6:1 und 6:3 hieß es am Ende für den Weltranglisten-Zweiten, der nach verlorenem ersten Durchgang seinen Rhythmus fand, aber auch von einer steigenden Fehlerzahl ohne Not seines Gegners profitierte - 40 Stück waren es am Ende des Matches bei Korda, nur 17 bei Medvedev.

Vor allem bei eigenem Aufschlag ließ Medvedev nach dem Verlust des ersten Satzes kaum noch etwas zu, und nachdem er dort vier Breakchancen hatte liegen lassen, war er danach bei der Verwertung erfolgreicher. Korda holte am Ende noch mal ein Break auf, gab sein Aufschlagspiel dann aber zum Matchverlust ab.

Für den 21-Jährigen, aktuell die Nummer 39 der Welt, geht dennoch ein gutes Turnier zu Ende; Korda hatte auf dem Weg ins Achtelfinale sowohl Aslan Karatsev als auch Marin Cilic besiegt.

Medvedev trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Carlos Alcaraz und Hugo Gaston.

Zuvor am Abend hatte Alexander Zverev gegen Grigor Dimitrov gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy