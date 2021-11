ATP Masters Paris-Bercy: Zwei Matchbälle vergeben - aber Alexander Zverev behält gegen Dimitrov die Nerven

Alexander Zverev (ATP-Nr. 4) musste in seinem Achtelfinalmatch beim Paris-Masters in die Verlängerung - aber siegte am Ende dennoch.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.11.2021, 22:46 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Alexander Zverev stand mit einem Bein schon im Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Paris-Bercy - musste dann aber noch mal eine Stunde länger ran bis der Sieg feststand: 7:6 (4), 6:7 (3) und 6:3 hieß es am Ende nach 2 Stunden und 45 Minuten Spielzeit gegen Grigor Dimitrov (ATP-Nr. 30).

Zverev war dabei besser ins Match gekommen. Direkt beim 1:1 kam er zu einem 0:40 bei Aufschlag Dimitrov, aber der Bulgare parierte; beim 3:3 schlug Zverev dann zu. Nur um sich beim Ausservieren das Rebreak zu holen. Der Tiebreak lief dann ärgerlich für Dimitrov: Eine falsche Idee nach Zverevs Stoppversuch beim 2:2, zwei vermeidbare Fehler via Slice und mit der Vorhand. Seinen zweiten Satzball verwandelte Zverev dann mit einer glänzenden Spekulation am Netz. Zverev feierte seinen Satzgewinn mit einer sarkastischen Stimmungsgeste in Richtung Publikum, das klar auf der Seite von Dimitrov stand – und holte sich einige Buh-Rufe ab.

Dimitrov wehrt zwei Matchbälle ab

Im zweiten Satz blieb alles in der Reihe, eine Breakchance beim 4:4 ließ Dimitrov liegen. Beim 5:6 dann kam Zverev zum 15:40 und zwei Matchbällen. Dimitrov aber hielt stand, wehrte den ersten mutig mit einem Netzangriff ab – den starken Rückhand-Passierschlag von Zverev parierte er glänzend, beim zweiten legte er eine Aufschlag-Vorhandvolley-Kombi nach. Im Tiebreak dann spielte er groß auf, ging mit 3:0 und 5:1 in Führung und servierte aus.

Dimitrov mit frühen Chancen, Zverev mit dem Break

Den Schwung nahm Dimitrov mit in den entscheidenden Durchgang. Beim 1:0 kam er zu drei Breakchancen, vor allem bei der dritten war das Feld zum Vorhandpassierschlag eigentlich frei, beim 3:2 stand dann sogar ein 0:40 parat, diesmal aber spielte sich Zverev hervorragend aus der Bredouille. Und profitierte im anschließenden Returnspiel von drei recht freien Fehlern Dimitrovs zum entscheidenden Break. Der kam zwar noch mal zu einer Chance zum Ausgleich, aber Zverev servierte stark und feierte am Ende mit dem zweiten Break des Satzes den Sieg.

Hier könnt ihr das Match im Liveticker nachlesen.

Dimitrov macht mehr Punkte, Zverev aber die entscheidenden

Sieger Zverev machte im gesamten Match mit 105 Punkten einen weniger als Dimitrov mit 106. Der entscheidende Unterschied lag aber bei der Breakchancen-Verwertung: Zverev war bei drei seiner acht Chancen erfolgreich, Dimitrov nutzte nur eine Breakchance von zehn. Und dabei keine seiner sieben Stück im dritten Satz. Allerdings auch, weil Zverev oft mit starken Aufschlägen aufwartete.

Zverev steht damit im Viertelfinale, dort spielt er gegen Casper Ruud, der Marcos Giron mit 6:1, 6:2 besiegte.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy