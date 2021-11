ATP Masters Paris-Bercy: Alexander Zverev vs Grigor Dimitrov im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev (ATP-Nr. 4) trifft im Achtelfinale des Masters-Turniers in Paris-Bercy auf Grigor Dimitrov (ATP-Nr. 30) - ab 17 Uhr im TV und Livestream auf Sky und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.11.2021, 10:54 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Grigor Dimitrov

Alexander Zverev ist am Mittwoch mit einer stabilen Leistung ins ATP-Masters-Turnier in Paris-Bercy gestartet, 6:3, 7:6 (5) hieß es am Ende gegen Dusan Lajovic - auch wenn sich beide im Tiebreak teils gegenseitig beschenkten.

Nun trifft Zverev auf Grigor Dimitrov, der sich zuletzt in starker Form befindet: In San Diego und beim Masters-Turnier in Indian Wells erreichte er das Halbfinale, unter anderem nach Siegen über Daniil Medvedev und Hubert Hurkacz; in Wien verlor er in einem knappen Match gegen Stefanos Tsitsipas. In Paris ist Dimitrov mit Siegen gegen Richard Gasquet und Karen Khachanov gestartet.

Und Zverev? Hat ohnehin ein starkes 2021 hinter sich, und auch in der Halle läuft's gut an: In Wien gewann der Hamburger in der vergangenen Woche sein fünftes Turnier dieser Saison und verwies dabei auch die Youngsters um Felix Auger-Aliassime und Carlos Alcaraz in die Schranken.

Zverev führt im H2H gegen Dimitrov

Im direkten Vergleich führt Zverev gegen Dimitrov mit 2:1, alle Partien liegen aber schon weit zurück: 2014 gewann Dimitrov in Basel, 2016 siegte Zverev in Indian Wells und Rom.

Wo kommt Zverev gegen Dimitrov?

Das Match zwischen Alexander Zverev und Grigor Dimitrov ist als viertes Spiel nach 11 Uhr angesetzt, nach den Duellen zwischen Dominik Koepfer und Hubert Hurkacz, Cameron Norrie und Taylor Fritz sowie Novak Djokovic und Gael Monfils.

Ihr seid live dabei auf Sky, sowohl im TV als auch im Livestream. Und natürlich im Liveticker bei uns!

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy