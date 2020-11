ATP-Masters Paris-Bercy: Daniil Medvedev schlägt im Finale Alexander Zverev

Daniil Medvedev hat das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gewonnen. Der Russe besiegte Alexander Zverev mit 5:7, 6:4 und 6:1. (Hier könnt ihr das Match in unserem Liveticker nachlesen).

© Getty Images Daniil Medvedev hat in Paris-Bercy reüssiert

Nichts wurde es aus dem 13. Match-Sieg in Folge für Alexander Zverev und dessen vierten Triumph bei einem ATP-Masters-1000-Turnier. Stattdessen holte sich Daniil Medvedev mit einem 5:7, 6:4 und 6:1 seinen ersten Titel in diesem Jahr - und seinen dritten nach Cincinnati und Shanghai 2019 auf diesem Level. In der internen Bilanz mit Zverev stellte der Mann aus Moskau damit auf 2:5.

Zverev und Medvedev sind als schnelle Spieler bekannt, beide nutzen die 25 Sekunden zwischen den Ballwechseln nur selten bis zur Gänze aus. Dass nach etwas mehr als 40 Minuten aber schon zwölf Spiele durch waren, kam dann doch überraschend. Die gute Nachricht für Zverev: Er hatte zwei Spiele mehr als sein Gegner auf der Habenseite, quittierte das 7:5 mit einem kleinen emotionalen Ausbruch. Zumal Medvedev die ersten beiden Chancen Zverevs auf den Satzgewinn noch abgewehrt hatte.

Zverev und Medvedev in London am Start

Die ersten drei Spiele im zweiten Akt nahmen dagegen gleich einmal 20 Minuten in Anspruch. Was vor allem am Aufschläger Zverev lag, der aber trotz einiger Probleme auf 2:1 stellte. Nach achtmaligem Einstand und mehreren Breakchancen für Medvedev. Im neunten Spiel war es dann so weit: Medvedev gelang sein erstes Break des Tages, er ging mit 5:4 in Führung. Und servierte problemlos zum Satzausgleich aus.

Und Daniil Medvedev machte gleich munter weiter, holte sich das erste Aufschlagspiel von Zverev im Entscheidungssatz. Auch, weil der Deutsche zwei nicht unmögliche Volleys im Netz versenkte. Zverev verpasste im nächsten Spiel vier Chancen auf das sofortige Re-Break, Medvedev legte mit dem nächsten Break zum 3:0 nach. Medvedev wirkte ab Mitte des zweiten Satzes frischer als sein Gegner, was sich im dritten Satz vor allem auch darin niederschlug, dass Medvedev den Großteil der längeren Ballwechsel für sich entscheiden konnte. Bei Zverev ging nur noch wenig. Passenderweise beendete der 23-Jährige die Partie mit einem Doppelfehler.

Die beiden Endspielteilnehmer von Paris haben nun ein paar Tage Zeit, um sich auf das Finale der besten acht Spieler des Jahres vorzubereiten. Die Matches in der Londoner O2 Arena beginnen am kommenden Sonntag. Zverev konnte die ATP Finals im Jahr 2018 gewinnen, Medvedev blieb bei seiner Premiere im vergangenen Jahr ohne Match-Erfolg.

