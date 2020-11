ATP-Masters Paris-Bercy live: Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev spielt im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy gegen Daniil Medvedev. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2020, 09:34 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Alexander Zverev führt im Head-to-Head gegen Daniil Medvedev klar

Zverev wusste vor allem in seinen letzten beiden Matches in der Pariser Halle zu überzeugen: zunächst beim Erfolg gegen Stan Wawrinka, am Samstag im Halbfinale dann gegen Rafael Nadal. Aber auch Medvedev scheint wieder jene Form zu erreichen, die ihn 2019 zu den Siegen bei den Masters-Events in Cincinnati und Shanghai getragen hat. Eben dort gelang Medvedev im Endspiel auch der bisher einzige Sieg gegen Zverev. Die übrigen fünf Partien gingen an den Deutschen.

Zverev könnte in Paris-Bercy den insgesamt vierten Triumph auf 1000er-Ebene einfahren. Bislang hat der gebürtige Hamburger 2017 in Rom und Montreal und 2018 in Madrid gewonnen.

Zverev vs. Medvedev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev gibt es ab 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und SkyGo.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy