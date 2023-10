ATP Masters Paris-Bercy: Dominic Thiem schafft die Qualifikation für das letzte 1000er des Jahres

Dominic Thiem hat das Qualfikationsfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gegen den Australier Christopher O'Connell klar in zwei Sätzen für sich entschieden. In der ersten Runde des Hauptwettbewerbs geht es nun gegen den Schweizer Stan Wawrinka.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 29.10.2023, 17:40 Uhr

Dominic Thiem hat die Qualifkation für das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy geschafft. Der US-Open-Champion von 2020 besiegte in der zweiten und letzten Runde der Vorausscheidung den Australier Christopher O'Connell mit einer ansprechenden Leistung klar in zwei Sätzen mit 6:4, 6:3. Den letzten Auftritt beim Hartplatz-Hallenturnier in der französischen Hauptstadt hatte der Lichtenwörther 2019, als er im Achtelfinale an Grigor Dimitrov scheiterte. Sein bestes Ergebnis gelang Thiem im Jahr 2018. Damals war erst im Semifinale gegen Karen Khachanov Schluss.

O'Connell, der in der Qualifikation an zwölf gesetzt war, hatte zwar einen recht unangenehmen Aufschlag im Gepäck, spielerisch war der Niederösterreicher aber deutlich überlegen. Auch der Auftaktgegner Thiems in der ersten Runde des letzten Masters-1000-Turniers des Jahres steht bereits fest: Der aktuell Weltranglisten-99. bekommt es mit dem Schweizer Altmeister Stan Wawrinka zu tun. Im Head-to-head der beiden steht es 3:1 für den Eidgenossen, wenngleich das letzte Duell aus dem Jahr 2017 herrührt. 2014 setzte sich Wawrinka in der zweiten Runde der Rolex Paris Masters mit 6:4, 7:6 (6) gegen Thiem durch.

Den Sprung ins Hauptfeld nicht geschafft hat Sebastian Ofner. Der Steirer verlor nach seinem Erstrunden-Erfolg über den Lokalmatador Terence Atmane gegen den in der Vorausscheidung auf 14 gesetzten Niederländer Botic van de Zandschlup mit 6:7 (7), 2:6. Zwar konnte sich Ofner nach einem Fehlstart in Durchgang eins ins Match zurückkämpfen, am Ende war der zweifache München-Finalist jedoch für Österreichs Nummer eins nicht zu stoppen.

