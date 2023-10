ATP Masters Paris-Bercy live: Dominic Thiem vs. Cristopher O'Connell im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft beim ATP-Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy iim Qualifikationsfinale auf den Australier Christopher O'Connell. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr in unserem Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2023, 20:16 Uhr

© GEPA pictures / Getty Images Dominic Thiem trifft im Qualifikationsfinale in Paris-Bercy auf den Australier Christopher O'Connell

Dominic Thiem hat sich am Samstag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy richtig in seine Quali-Erstrunden-Aufgabe Lorenzo Sonego hineingebissen und am Ende knapp aber doch den Sieg davon getragen. Im Duell um einen Platz im Hauptfeld wartet nun der Australier Christopher O'Connell, Bislang sind die beiden auf der ATP-Tour noch nie aufeinandergetroffen.

Thiem vs. O'Connell - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Christopher O'Connell gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im Stream auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Turniers sowie in unserem Tracker.

Das Quali-Tableau in Paris-Bercy