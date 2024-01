ATP Masters Paris: Bercy ist Geschichte

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris zieht um: Das ist seit dem gestrigen Montag offiziell.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2024, 07:19 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird der letzte Einzel-Champion in Paris-Bercy bleiben

Novak Djokovis wird, sollte es nicht einen komplett überraschenden Rückzieher geben, der letzte Champion in Paris-Bercy gewesen sein. Nein, es wird auch in dieser Saison ein 1000er-Turnier in der französischen Hauptstadt geben. Aber nicht mehr im ehemaligen Palais d´Omnisports. Sondern La Défense Arena in Paris. Der Umzug war schon seit ein paar Monaten avisiert, gestern wurde dieser auch offiziell bekannt gegeben.

Tatsächlich waren die Umstände eines Masters-Evenst nicht mehr würdig. Nicht auf dem Center Court, der über die Jahrzehnte viele legendäre Matches gesehen hat. Abgesehen davon allerdings waren die Plätze nicht mehr auf dem neuesten Standard.

Die La Defense Arena bietet insgesamt 23.000 Fans pro Tag Platz, zuvor waren es 16.800 gewesen. Das Format auf dem größten Showcourt soll 4 plus 2 sein - das heißt, dass es in der Tagessession vier Matches, in der Abendveranstaltung zwei Partien geben wird. Ob dies dazu führt, dass ähnlich lange Nächste wie bei der jüngsten Ausgabe anfallen, wird man erst sehen.