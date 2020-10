ATP-Masters Paris-Bercy: Kein Djokovic, kein Thiem - Zverev in Hälfte von Nadal

Novak Djokovic und Dominic Thiem fehlen erwartungsgemäß im Tableau des letzten ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy. Der Serbe hat schon vor Wochen abgesagt, Thiem kuriert seine leichte Verletzung von Wien aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2020, 12:29 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem wird in Paris-Bercy fehlen

Als Turnierfavorit geht damit Rafael Nadal ins Rennen, der seit dem erfolgreichen Finale in Roland Garros kein Match bestritten hat. Nadal hat zum Auftakt ein Freilos und trifft danach entweder auf Filip Krajinovic oder seinen Landsmann und Kumpel Feliciano Lopez.

An Position zwei ist Stefanos Tsitsipas gesetzt, der zuletzt in Wien einen nicht ganz fitten Eindruck vermittelte. Tsitispas wartet auf den Sieger der Partie zwischen Ugo Humbert und Casper Ruud, zweier Youngster also, die in diesem Jahr schon Turniere gewonnen haben.

Zverev auf Kurs Rublev, dann Nadal

Alexander Zverev, die Nummer vier, wurde in die obere Tableau-Hälfte gelost und eröffnet entweder gegen Miomir Kecmanovic oder John Millman. Gegen Millman hat Zverev erst vor ein paar Tagen in Köln gespielt. Im Achtelfinale könnte als erster Gesetzter Grigor Dimitrov auf Zverev warten, im Viertelfinale Andrey Rublev. Als zweiter deutscher Starter spielt Jan-Lennard Struff in Runde eins gegen Nikoloz Basilashvili.

Interessant könnte es auch für Daniil Medvedev werden: In Runde zwei stünde womöglich ein Wiedersehen mit Kevin Anderson an. Gegen den Südafrikaner hat Medvedev erst am Freitag in Wien verloren.

Im vergangenen Jahr hatte sich Novak Djokovic im Endspiel von Paris-Bercy gegen Denis Shapovalov durchgesetzt. Der Kanadier hat seine Saison bereits beendet und wird in Paris auch fehlen.

