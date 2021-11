ATP Masters Paris-Bercy: Können die glücklichen Verlierer nachlegen?

Lorenzo Musetti, Dominik Koepfer und Alexei Popyrin sind als Lucky Loser in das Draw des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy gerutscht. Und haben zum Auftakt ihre Chance genutzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2021, 10:06 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti ist in Paris-Bercy als Lucky Loser erfolgreich gestartet

Dominik Koepfer ist im Moment einer der Glückspilze auf der ATP-Tour: Schon in der vergangenen Woche war der deutsche Davis-Cup-Spieler trotz einer Niederlage in der Qualifikation in das Hauptfeld der Erste Bank Open in Wien gerutscht, in Paris-Bercy wiederfuhr Koepfer nun dasselbe. Im Gegensatz zum Auftritt in der österreichischen Bundeshauptstadt, wo er gleich gegen Lorenzo Sonego verlor, machte es der Linkshänder an der Seine nun besser. Wenn auch mit gütiger Mithilfe von Andy Murray, der sieben Matchbälle nicht nutzen konnte.

Auch für Loenzo Musetti läuft es in den letzten Wochen nicht allzu rund, in Paris-Bercy verlor er im Qualifikations-Finale gegen Lokalmatador Hugo Gaston in drei Sätzen. Nutzte allerdings gegen Laslo Djere die Gunst der Stunde, bezwang den Serben mit 4:6, 7:6 (5) und 6:4. Nun hat Musetti sogar gute Chancen auf das Achtelfinale - nächster Gegner wird nämlich heute James Duckworth sein, der sich in Runde eins gegen Roberto Bautista-Agut überraschend behaupten konnte.

Polansky mit dem Grand Slam

Der Dritte im Bunde der glücklichen Verlierer hat ebenfalls den Einzug in die zweite Runde von Paris-Bercy geschafft: Alexei Popyrin aus Australien, der sich gegen Landsmann Alex de Minaur problemlos mit 6:3 und 6:0 behaupten konnte. Popyrin fordert heute Stefanos Tsitsipas, Dominik Koepfer muss schon in der ersten Partie auf Court 1 gegen Félix Auger-Aliassime ran.

Unerreicht in der Kategorie der Lucky Loser ist und bleibt allerdings Peter Polansky: 2018 schaffte es der Kanadier in alle vier Grand-Slam-Turniere, nachdem er in der letzten Runde der Qualifikation eigentlich gescheitert war. Diese Art von Grand Slam ist selbst für einen Novak Djokovic außer Reichweite.

