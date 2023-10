ATP Masters Paris-Bercy live: Alexander Zverev vs. Marton Fucsovics im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft beim ATP-Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy in der ersten Runde auf Marton Fucsovics. Das Match gibt es ab 11:00 Uhr live auf Sky, TennisTV und in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2023, 09:28 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Marton Fucsovics

Nach seinem Viertelfinal-Aus bei den Erste Bank Open in Wien geht es für Alexander Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy weiter. In der ersten Runde bekommt es der Deutsche mit Marton Fucsovics zu tun. Es wird das erste Duell der beiden sein.

Zverev vs. Fucsvovics - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Marton Fucsovics gibt es ab 11:00 Uhr live auf Sky, TennisTV sowie in unserem Ticker.

