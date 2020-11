ATP-Masters Paris-Bercy live: Alexander Zverev vs. Rafael Nadal im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy auf Rafael Nadal. Das Match gibt es ab 16:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2020, 08:19 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft zum siebten Mal auf Rafael Nadal

Zverev und Nadal treffen in Paris-Bercy zum insgesamt siebten Mal aufeinander. Der Spanier führt in der Bilanz mit 5:1-Siegen, der einzige Sieg von Zverev kam bei den ATP Finals 2019 in London zustande. Beide Spieler habend as Turnier in der Halle von Paris noch nie gewonnen.

Während Nadal in seinem Viertelfinale gegen Pablo Carreno Busta über drei Sätze gehen musste, konnte Zverev dasselbe Schicksal gegen Stan wawrinka mit einem Comeback im zweiten Durchgang vermeiden.

Zverev vs. Nadal - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und rafael Nadal gibt es ab 16:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und SkyGo.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy