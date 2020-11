ATP-Masters Paris-Bercy live: Alexander Zverev vs. Stan Wawrinka im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev spielt heute um den Einzug in das Halbfinale des ATP-Tour-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy. Das Match gegen Stan Wawrinka gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2020, 12:58 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] N´Abend, allerseits! Wer hier ein Zitat des großen Heribert Faßbender erkannt hat, liegt richtig. Alle anderen auch. Folgender Sachstand: Rafa müht sich gerade erstaunlich gegen PCB. Wir gehen davon aus, dass er die Sache noch dreht. Mit der angedachten Beginnzeit von 20 Uhr wird es aber nix werden für Sascha und Stan. Wir halten Euch auf dem Laufenden.

© Getty Images Alexander Zverev hat gegen Stan Wawrinka noch nie verloren

Beide Spieler hatten in ihren Achtelfinals hart zu kämpfen: Zunächst setzte sich Alexander Zverev gegen Adrian Mannarino in drei knappen Sätzen durch, dann musste Stan Wawrinka gegen Andrey Rublev ebenfalls über die volle Distanz gehen. Für den Schweizer war es der zweite Kraftakt hintereinander, in Runde zwei gewann er gegen Tommy Paul ebenfalls nach Satzrückstand.

Die Bilanz spricht eindeutig für die deutsche Nummer eins: Alexander Zverev hat alle drei bisherigen Partien gewinnen können, zuletzt Anfang 2020 bei den Australian Open.

Zverev vs. Wawrinka - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Alexander Zverev gegen Stan Wawrinka gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und SkyGo.

