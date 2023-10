ATP Masters Paris-Bercy live: Dominic Thiem vs. Lorenzo Sonego im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft beim ATP-Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy in der ersten Runde der Qualifikation auf Lorenzo Sonego. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr in unserem Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2023, 22:11 Uhr

Dominic Thiem trifft auf Lorenzo Sonego

Nach seinem Erstrunden-Aus bei den Erste Bank Open in Wien geht es für Dominic Thiem beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy weiter. In der ersten Runde der Qualifikation bekommt es der Österreicher am Samstag mit Lorenzo Sonego zu tun. Der Italiener liegt im Head to Head mit 2:1 voran.

Thiem vs. Sonego - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Lorenzo Sonego gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im Stream auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Turniers sowie in unserem Tracker.

Das Quali-Tableau in Paris-Bercy