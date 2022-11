ATP Masters Paris-Bercy: Rafael Nadal scheitert bei Rückkehr an Tommy Paul

Rafael Nadal hat sein erstes Einzel-Match seit den US Open verloren. Der Spanier unterlag in Paris-Bercy Tommy Paul mit 6:3, 6:7 (4) und 1:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2022, 23:57 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal am Mittwoch in Paris-Bercy

Nach seinem Aus bei den US Open gegen Frances Tiafoe hatte Rafael Nadal erklärt, dass er zu einhundert Prozent fit sein müsse, um gegen die jüngeren Spieler noch mithalten zu können. Nun: Das Urteil darüber steht nach dem ersten Auftritt nach der kurzen Vaterschaftspause noch aus.

Gegen Tommy Paul jedenfalls, der in den vergangenen Wochen eine ermüdende Europa-Tour hingelegt hat, zeigte sich Nadal zu Beginn von seiner besten Seite. Breakte seinen Gegner zum 5:3 im ersten Satz und zum 2:1 im zweiten. Paul schlug allerdings umgehend zurück. Und hatte im zehnten Spiel bei Satzball Pech: Pauls Ball blieb an der Netzkante hängen.

Ein Tiebreak musste diesen Satz entscheiden. Paul ging sofort mit einem Mini-Break in Führung, bei 4:2 für den US-Amerikaner wurden die Seiten gewechselt. Der Außenseiter behielt die Nerven, glich mit einem 7:4 in der Kurzentscheidung aus.

Nadal wirkt angeschlagen

Der dritte Akt begann gleich mit einem Break für Tommy Paul. Im vierten Spiel wackelte eben der nach 40:0-Führung dann plötzlich, stellte dennoch auf 3:1. Und legte gleich das nächste Break nach. Spätestens zu diesem Zeitpunkt schien Nadal nicht mehr in der Lage zu sein, die Partie wieder in seine Richtung zu wenden. Auch körperlich wirkte der 22-malige Major-Champion angeschlagen.

Nach einer Spielzeit von etwas mehr als zweieinhalb Stunden hatte Tommy Paul seinen ersten Matchball. Und den verwertete er mit einem Rückhandvolley zum 3:6, 7:6 (4) und 6:1.

Im Achtelfinale bekommt es Paul wieder mit einem Spanier zu tun: Pablo Carreno Busta schlug Denis Shapovalov mit 7:6 (2), 2:6 und 6:4. Für die Überraschung des Tages sorgte Gilles Simon, der nach dem Turnier in Paris-Bercy seine Karriere beenden wird. Simon gewann gegen Taylor Fritz in drei Sätzen. Und vermasselte dem US-Amerikaner damit die Teilnahme als Fixstarter bei den ATP Finals in Turin.

