ATP-Masters Paris-Bercy: Schwartzman wahrt Finals-Chance - Raonic schlägt Herbert

Diego Schwartzman hat mit seinem Premieren-Sieg gegen Richard Gasquet das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy erreicht. Auch Milos Raonic hielt sich an einem Lokalmatador schadlos.

zuletzt bearbeitet: 04.11.2020, 16:35 Uhr

© Getty Images Diego Schwartzman konnte erstmals Richard Gasquet bezwingen

Große Freude ist bei Diego Schwartzman sicherlich nicht ausgebrochen, als er gesehen hat, dass er beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy in seinem ersten Match auf Richard Gasquet treffen könnte. Gegen den Franzosen hatte Schwartzman in den drei bisherigen Partien keinen einzigen Satz gewonnen. Am Mittwoch aber dreht der Argentinier, der im Moment auf dem achten und damit letzten sicheren Platz im Race to London liegt, den Spieß um: Nach 84 Minuten ging Schwartzman mit 7:5 und 6:3 als Sieger vom Court. Und das, nachdem Gasquet im ersten Satz von einem 1:4-Rückstand zurückgekommen war.

Im Achtelfinale sieht die Aufgabe für Schwartzman nun auch durchaus machbar aus. Er trifft auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der sich gegen Benjamin Bonzi mit 6:4 und 6:4 behauptete.

Ebefenalls eine Runde weiter ist Milos Raonic, der gegen Pierre-Hugues Herbert mit 6:4 und 6:4 gewann. Raonic bekommt es am Donnerstag mit Marcos Giron zu tun, der sich in einer Marathon-Partie gegen Matteo Berrettini durchsetzen konnte, allerdings schon am Dienstagabend.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy

