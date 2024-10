ATP Masters Paris-Bercy: Sinner erwischt harte Auslosung - und könnte im Halbfinale auf Zverev treffen

Jannik Sinner hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy eine enorm schwierige Auslosung erwischt. Schon vor einem möglichen Halbfinalduell mit Alexander Zverev warten auf den Weltranglistenersten zahlreiche potentielle Stolpersteine.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 21:40 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Jannik Sinner könnten im Paris-Halbfinale aufeinandertreffen

Schlimmer hätte es für Jannik Sinner beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy fast nicht kommen können: Nach einem Freilos zum Auftakt bekommt es der Weltranglistenerste in seiner ersten Partie in der französischen Hauptstadt mit Ben Shelton oder Felix Auger-Aliassime zu tun. Zwei Spieler, die sich auf Indoor-Hardcourt äußerst wohlfühlen.

Sollte Sinner diese hohe Auftakthürde nehmen, würde es danach nicht unbedingt leichter werden. In der Runde der letzten 16 droht ihm ein Duell mit Basel-Halbfinalist Holger Rune, im Viertelfinale sind Taylor Fritz, Alex de Minaur und Jack Draper potentielle Gegner. Ein mögliches Halbfinale könnte Sinner gegen Alexander Zverev bestreiten.

Zverev im Achtelfinale gegen Musetti?

Der Deutsche trifft in seiner ersten Partie auf Luciano Darderi oder Tallon Griekspoor. Schon im Achtelfinale könnte es zum Wiedersehen mit Lorenzo Musetti kommen, dem Zverev im Viertelfinale von Wien in drei Sätzen unterlag. Der Italiener eröffnet seinerseits gegen Jan-Lennard Struff. Zu Zverevs möglichen Viertelfinalgegnern zählen Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas.

In der unteren Turnierhälfte ist Carlos Alcaraz der klare Favorit auf den Finaleinzug. Der vierfache Grand-Slam-Sieger spielt zunächst gegen Nicolas Jarry oder einen Qualifikanten, danach könnte Ugo Humbert warten. Gemäß der Papierform bekäme es Alcaraz im Viertelfinale mit Casper Ruud zu tun.

Djokovic fehlt in Paris

In der Vorschlussrunde könnte es bereits zum vierten Mal in diesem Jahr zum Aufeinandertreffen mit Daniil Medvedev kommen. Der Russe, der alle drei Saisonmatches gegen Alcaraz verlor, dürfte allerdings bereits in Runde zwei richtig gefordert werden, heißt sein Auftaktgegner doch Matteo Berrettini oder Alexei Popyrin. Im selben Tableauviertel wie Medvedev landete Grigor Dimitrov, der in Paris 2023 das Endspiel erreicht hatte.

Titelverteidiger Novak Djokovic ist in diesem Jahr in der französischen Hauptstadt hingegen nicht am Start - und verpasst damit die letzte Aufgabe in Bercy. Ab dem kommenden Jahr wird das letzte ATP-Masters-1000-Turnier in der Pariser La Défense Arena über die Bühne gehen.

Das Einzel-Tableau in Paris-Bercy im Überblick