Medienbericht: Novak Djokovic verzichtet auf Paris - Rückkehr wohl erst 2025

Laut einem Medienbericht aus Serbien wird Novak Djokovic nicht am ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy teilnehmen. Und wohl erst 2025 wieder auf den Matchcourt zurückkehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.10.2024, 20:02 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird voraussichtlich nicht in Paris spielen

Die Anzeichen verdichten sich, dass Novak Djokovic in dieser Saison nicht mehr auf dem Matchcourt zu sehen sein wird. Wie das serbische Medium Sportklub am Montagabend berichtete, wird der 24-fache Grand-Slam-Sieger nicht am ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy (28. Oktober bis 3. November) teilnehmen. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Sollte Djokovic tatsächlich nicht in Paris spielen, droht ihm auch das Verpassen der ATP Finals (10. bis 17. November). Im Race to Turin liegt der 37-Jährige derzeit auf Platz sechs, ein Start in der italienischen Metropole hat für ihn aber ohnehin nicht oberste Priorität. Dem Bericht zufolge soll Djokovic dazu tendieren, erst bei den Australian Open 2025 wieder auf dem Platz zu stehen.

Djokovic, der zuletzt bei einer Exhibition in Saudi-Arabien spielte, blickt insgesamt auf eine enttäuschende Saison zurück. Zwar gewann der langjährige Weltranglistenerste im Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille, ansonsten blieb er jedoch ohne Turniersieg.

Somit beendet Djokovic eine Saison erstmals seit 2017 wieder ohne einen Grand-Slam-Titel. Im Ranking liegt der 37-Jährige aktuell noch auf Rang vier, im Saisonendspurt droht dem serbischen Großmeister jedoch ein weiterer Rückfall. Vor allem dann, wenn er tatsächlich nicht zur Titelverteidigung in Turin antreten sollte.