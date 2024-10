ATP-Masters Paris-Bercy: Tsitsipas dreht Partie gegen Cerundolo - und darf weiter auf Turin hoffen

Stefanos Tsitsipas ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy mit einem 6:7 (1), 6:4 und 6:2 gegen Francisco Cerundolo in das Viertelfinale eingezogen. Und darf weiter von einem Start bei den ATP Finals in Turin träumen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2024, 19:08 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht in Paris-Bercy im Viertelfinale

Stefanos Tsitsipas möchte um seine letzte Chance auf einen Startplatz in Turin zumindest kämpfen. Gut, könnte man ergumentieren, dafür hatte der Grieche ja die gesamte Saison lang Zeit. Aber besser spät als nie. Und so steht Tsitsipas nach einem 6:7 (1), 6:4 und 6:2 gegen Francisco Cerundolo also im Viertelfinale von Paris-Bercy. Dort trifft der inoffizielle ATP-Weltmeister von 2019 entweder auf Alexander Zverev oder Arthur Fils.

Mit dem Erfolg gegen Cerundolo hat Stefanos Tsitsipas im Race jedenfalls Tommy Paul überholt. Da muss aber noch mehr kommen: Denn aktuell gilt es noch Grigor Dimitrov, Alex de Minaur und Andrey Rublev zu überholen. Immer vorausgesetzt, dass Novak Djokovic in Turin spielt. Wenn der siebenmalige Champion bei den ATP Finals fehlt, wird naturgemäß ein weiterer Platz frei.

Tsitsipas mit drittem Monte-Carlo-Titel

Tsitsipas hat in dieser Saison zum dritten Mal den Titel in Monte-Carlo geholt, stand unmittelbar danach noch im Endspiel von Barcelona. Und hat seitdem lediglich einmal das Halbfinale eines Turniers erreicht: In Gstaad, wo er Matteo Berrettini unterlag.

In der ersten Partie des Tages auf dem Center Court in Paris-Bercy musste ein Lokalmatador die Segel streichen: Adrian Mannarino verlor trotz eines Break-Vorsprungs im zweiten Satz gegen Jordan Thompson mit 5:7 und 6:7 (5).

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy