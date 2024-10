ATP Masters Paris-Bercy: Zverev nach Sieg über Fils im Viertelfinale

Alexander Zverev hat im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy gegen Arthur Fils mit 6:4, 3:6 und 6:3 geschlagen. Im Viertelfinale wartet morgen Stefanos Tsitsipas auf den Deutschen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2024, 18:51 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Donnerstag in Paris-Bercy

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Arthur Fils ist mit seinen 20 Jahren ein Jungspund, der seine Emotionen offen nach außen trägt. Eben das ist Alexander Zverev auch nicht fremd. Der Deutsche spart sich die Gefühlsausbrüche allerdings für wichtige Spielsituationen - wie das Break zum 5:4 im ersten Satz des Achtelfinales in Paris-Bercy. Fils dagegen feiert sich öfter. Was Zverev gegen Ende von Durchgang eins zu einer Ansage in Richtung seines französischen Gegners nötigte. Nicht bösartig, aber bestimmt. Der Weltranglisten-Dritte servierte humorlos zum 6:4 aus.

Danach hätte Zverev das Match noch mehr in seine Richtung lenken können, schaffte es aber nicht, eine seiner Breakchancen in den ersten beiden Aufschlagspielen von Fils in Satz zwei zu verwerten. Stattdessen schlug der Franzose zum 3:1 zu. Und wehrte im nächsten Spiel gleich wieder Chancen von Zverev ab. Danach gab sich Fils keine Blöße mehr, gewann den Satz mit 6:3.

In der Entscheidung war es dann wieder Alexander Zverev, der den ersten Nadelstich setzte - mit dem Break zum 3:1. Und das ließ er sich auch nicht mehr nehmen. Selbst wenn Fils im allerletzten Spiel noch einmal drei Breakchancen hatte. Im Head-To-Head mit Fils stellte Zverev mit dem 6:4, 3:6 und 6:3 auf 3:1. Den einzigen Sieg von Fils gab es vor ein paar Monaten im Endspiel von Hamburg.

Im Viertelfinale gegen Tsitsipas

Die Boxen der beiden Spieler waren übrigens auch mit Kollegen besetzt: In jener von Zverev hatte sich Jan-Lennard Struff eingefunden, Fls durfte auf die Unterstützung von Giovanni Mpetshi Perricard bauen. Die beiden hätten am heutigen Donnerstag auch noch gemeinsam im Doppel ihre Zweitrunden-Partie bestreiten sollen, zogen aber zurück.

Im Viertelfinale wartet nun Stefanos Tsitsipas. Der Grieche gewann gegen Francisco Cerundolo mit 6:7 (1), 6:4 und 6:2. Ebenfalls unter den letzten acht steht der Champion von Paris-Bercy aus dem Jahr 2018: Denn Karen Khachanov setzte sich gegen Alexei Popyrin mit 7:6 (4) und 6:4 durch. Und wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Grigor Dimitrov und Arthur Rinderknech.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy