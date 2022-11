ATP Masters Paris: Novak Djokovic zieht ungefährdet ins Achtelfinale ein

Novak Djokovic ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy ins Achtelfinale eingezogen. Der Titelverteidiger schlug Maxime Cressy in Runde zwei mit 7:6 (1) und 6:4.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.11.2022, 18:28 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht in Paris im Achtelfinale

Erfolgreicher Auftakt für Novak Djokovic beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy: Der 21-fache Grand-Slam-Champion, der in der französischen Hauptstadt zunächst von einem Freilos profitiert hatte, schlug den US-Amerikaner Maxime Cressy in Runde zwei mit 7:6 (1) und 6:4.

Cressy stellte Djokovic mit seinem Serve-and-Volley-Spiel zwar des Öfteren vor unangenehme Aufgaben, in den entscheidenden Momenten agierte der langjährige Weltranglistenerste aus Serbien aber zu abgebrüht. So spielte Djokovic im ersten Satz einen fehlerlosen Tiebreak, im zweiten Durchgang reichte dem 35-Jährigen ein Break zum 5:4. Im Achtelfinale trifft der amtierende Wimbledon-Sieger auf Karen Khachanov oder Marc-Andrea Hüsler.

Rublev und Hurkacz weiter

Neben Djokovic steht mit Andrey Rublev bereits ein weiterer Spieler in der Runde der letzten 16. Der 25-Jährige besiegte John Isner klar mit 6:2 und 6:3 und erhöhte somit auch seine Chancen auf die Qualifikation für die ATP Finals in Turin. Von dieser darf auch noch Hubert Hurkacz träumen. In Paris nahm der Pole seine Erstrundenhürde Adrian Mannarino in zwei Sätzen. Mit Arthur Rinderknech (gegen Jack Draper) und Arhur Fils (gegen Fabio Fognini) verloren zudem zwei weitere Franzosen bereits in Runde eins. Besser lief es hingegen für Corentin Moutet, der Borna Coric mit 3:6, 6:3 und 6:4 aus dem Turnier nahm.

Auch Rafael Nadal kennt mittlerweile seinen Zweitrundengegner: Der 22-fache Grand-Slam-Sieger eröffnet in Paris gegen Tommy Paul, der Roberto Bautista Agut mit 6:4 und 6:4 schlug. Im rein spanischen Duell zwischen Pablo Carreno Busta und Albert Ramos-Vinolas gewann unterdessen Ersterer in zwei Sätzen.

