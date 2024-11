ATP-Masters Paris: Sensationeller Humbert ringt Alcaraz nieder

In einem hochklassigen und spannenden Achtelfinale beim ATP-Masters-Turnier in Paris schaffte der Franzose Ugo Humbert mit einer allzeit couragierten Leistung einen Dreisatz-Erfolg gegen den an Nr. 2 gesetzten Spanier Carlos Alcaraz.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.10.2024, 22:29 Uhr

© Getty Images Vor heimischem Publikum schaffte Ugo Humbert die Sensation gegen Carlos Alcaraz.

In den bisherigen zwei Begegnungen standen sich Carlos Alcaraz und Ugo Humbert in diesem Jahr gegenüber. Während der Spanier vor Kurzem in der Davis-Cup-Gruppenphase klar dominierte, deutete der Franzose in Wimbledon mit dem Satzgewinn trotz Niederlage seine Gefährlichkeit an.

Auch wenn Alcaraz als amtierender French-Open-Champion den Respekt des Publikums in Paris genießt, wurde von Beginn an die frenetische Unterstützung ihres Landsmanns Humbert deutlich. Der Franzose startete furios und erwischte den Spanier komplett auf dem falschen Fuß. Nach fünf Spielgewinnen in Folge durch den 26-jährigen Humbert konnte der vierfache Grand-Slam-Champion ohne erspielte Break-Chance nur einmal in seinem letzten Aufschlagspiel im ersten Durchgang anschreiben, ehe Humbert sicher ausservierte.

Im zweiten Akt fand Alcaraz von Beginn an besser zu seinem Spiel und kreierte bessere Lösungen gegen das unangenehme Linkshänder-Service seines Gegenübers. Während er im zweiten Aufschlagspiel des Franzosen, das über 10 Minuten dauerte, noch drei Break-Chancen ausließ, packte der Weltranglisten-2. im nächsten Service-Game seines Gegners zu und bestätigte das Break zur 5:2-Führung. Nach zwischenzeitlicher Verkürzung schaffte Alcaraz ungefährdet den Satzgleichstand.

Trotz Satzverlust hielt Humbert an der offensiv ausgerichteten Spielweise mit seiner glatt geschlagenen Vorhand fest und verlangte dem 21-jährigen Alcaraz weiterhin alles ab. Zwar musste der Franzose zweimal härter um sein Aufschlagspiel kämpfen, dennoch ging er ohne irgendwelche Break-Chancen auf beiden Seiten mit 6:5 in Führung. Mit starken Returns erspielte er sich zwei laufende Matchbälle, wovon er den zweiten unter tosendem Beifall des Publikums zum 6:1, 3:6, 7:5 nach 2:16 Stunden verwerten konnte.

Im Viertelfinale sieht sich der Weltranglisten-18. dem Australier Jordan Thompson gegenüber.

Rune stoppt Cazaux

Mit Arthur Cazaux hat ein weiterer französischer Überraschungsmann den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Gegen den an Nr. 13 gesetzten Holger Rune konnte der Lucky Loser zwar den ersten Satz für sich entscheiden, musste aber seinem dänischen Gegner bei Fortdauer der Begegnung immer mehr die Initiative überlassen. Somit siegte der 21-jährige Rune, Champion aus dem Jahr 2022, nach etwas mehr als zwei Stunden mit 3:6, 6:3, 6:4 und trifft im Viertelfinale auf den Australier Alex De Minaur.

Hier das Einzel-Tableau aus Paris-Bercy