Wimbledon 2024: Carlos Alcaraz müht sich ins Viertelfinale

Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Ugo Humbert in das Viertelfinale von Wimbledon 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2024, 17:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Die Chance auf die Titelverteidigung in Wimbledon lebt für Carlo Alcaraz weiterhin

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Leicht ist Carlos Acaraz das 6:4, 6:3, 1:6 und 7:5 gegen Ugo Humbert nicht von der Hand gegangen. Aber am Ende zählt eben nur das Ergebnis und der damit verbundene Einzug in das Viertelfinale in Wimbeledon 2024.

Dort trifft der Spanier entweder auf Tommy Paul oder Roberto Bautista Agut.

Schon in der dritten Runde hatte Alcaraz arge Probleme gehabt - da musste der Spanier gegen Frances Tiafoe über fünf Sätze gehen. Und auch gegen Humbert ging der spanische Titelverteidiger sehr fehlerhaft zu Werke. Vor allem im dritten Satz, den Alcaraz dann einfach laufen ließ.

In der Entscheidung war der Schützling von Juan Carlos Ferrero aber wieder voll da. Und ließ sich das Break zum 6:5 im vierten Satz nicht mehr nehmen. Sollte es im Viertelfinale tatsächlich gegen Tommy Paul gehen, wird Carlos Alcaraz gewarnt sein. Denn gegen den US-Amerikaner ist die Bilanz nach vier Matches ausgeglichen. Und dass Paul mittlerweile auch auf Raasen stark spielt, hat dieser zuletzt mit dem Titel in Wimbledon bewiesen.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon