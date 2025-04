Djokovic enthüllt: Keine großen Erwartungen in Monte-Carlo

Novak Djokovic wird auch beim ersten Sandplatz-Masters-Turnier der Saison an den Start gehen. Allzu hohe Erwartungen an sich selbst hat der Serbe jedoch nicht.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 07.04.2025, 08:20 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic beim Training in Monte-Carlo

Sicher, Djokovic hätte gegen den Youngster Mensik gerne den Sieg und den 100. ATP-Tour-Titel mitgenommen, aber mit seiner Leistung bei den Miami Open ist der Ausnahmespieler grundsätzlich schon zufrieden. Bei dem Media Day in Monte-Carlo sagte Djokovic, dass er bei dem Masters in Florida die Freude und Motivation an seinem Spiel wiedergefunden habe. „Ich ging mit etwas Bitterkeit aus dem Turnier, aber es war ein hochwertiges Match meinerseits. Ich habe gut serviert und gespielt“, sagte der 27-Jährige.

Eine kurze Vorbereitung auf Asche

Mental geht Nole also positiv in das erste Sandplatz-Masters-Turnier der Saison. Dennoch sind seine Erwartungen bezüglich seines Erfolges etwas gedämpft. Der Grund: die kurze Vorbereitungszeit, sich auf den neuen Belag einzustellen. „Es ist eine andere Oberfläche, und ich hatte nicht viel Zeit, mich auf dieses Turnier vorzubereiten, daher sind meine Erwartungen nicht so hoch.“

Murray ist nicht mit dabei

Außerdem wird Coach Andy Murray diesmal nicht in Djokovics Box Platz nehmen. Dass der Brite mitkommen würde, war nach Djokovics Aussage auch nie geplant. Für den emotionalen Support wird stattdessen Marko Djokovic, der Bruder des 24-fachen Grand-Slam-Siegers, am Spielrand Platz nehmen.