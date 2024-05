ATP Masters Rom: Alexander Zverev nimmt Auftakthürde ohne Probleme

Alexander Zverev ist beim ATP-Masters-1000-Turnier durch einen Zweisatzerfolg über Aleksandar Vukic in die dritte Runde eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.05.2024, 16:30 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hatte am Freitag keine Probleme

von Nikolaus Fink aus Rom

In den Tiefen des Pietrangeli war am Freitagnachmittag schon einige Minuten vor Alexander Zverevs Auftaktpartie beim ATP-Masters-Masters-1000-Turnier in Rom kein einziger Platz mehr frei. Weiter verwunderlich war das nicht, ist der deutsche Olympiasieger in der italienischen Hauptstadt hinter Novak Djokovic und Daniil Medvedev doch an Position drei gesetzt.

Gegen Aleksandar Vukic wurde der Weltranglistenfünfte seiner Favoritenrolle letztlich ohne große Probleme gerecht. Zverev zeigte gegen den Australier vor allem im ersten Durchgang eine gute Leistung und siegte nach rund 80 Minuten Spielzeit hochverdient mit 6:0 und 6:4.

Hatte Zverev im Eröffnungssatz noch alles im Griff, gestaltete sich die Begegnung im zweiten Abschnitt wesentlich ausgeglichener. Mit dem entscheidenden Break im zehnten Spiel machte der 27-Jährige jedoch all die Hoffnungen seines Kontrahenten zunichte.

In der dritten Runde bekommt es Zverev etwas überraschend nicht mit dem zuletzt groß aufspielenden Mariano Navone zu tun. Der Argentinier unterlag dem Italiener Luciano Darderi glatt mit 3:6 und 2:6.

