ATP-Masters Rom: Alexander Zverev dreht Match gegen Nishikori, jetzt gegen Nadal

Alexander Zverev steht beim ATP-Masters-1000-Event von Rom im Viertelfinale. Deutschlands Nummer eins schaffte gegen Kei Nishikori gleich mehrere Comebacks und trifft nun auf Rafael Nadal.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.05.2021, 20:15 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Alexander Zverev traf im Rom-Achtelfinale auf Kei Nishikori

Alexander Zverev ist mit durchaus breiter Brust nach Italien gereist, den Triumph beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid im Rücken sollte in Rom gleich der nächste folgen für den jungen Deutschen. Dementsprechend eindeutig sollte sich auch die Ausgangslage für sein Achtelfinaleduell mit dem Japaner Kei Nishikori erweisen, der nach einer längeren Verletzungspause zuletzt eine steigende Formkurve vorweisen konnte.

Das bewies Nishikori auch in seinem Duell mit dem Deutschen Zverev, der 31-Jährige gestaltete das Aufeinandertreffen mit dem Weltranglistensechsten äußerst ausgeglichen. Die logische Konsequenz: Äußerst lange Games prägten die Szenerie in der Hauptstadt Italiens, ehe Nishikori bei Aufschlag Zverev erstmals gefährlich werden konnte - und sich das erste Break der Partie sicherte. Minuten später ging Durchgang eins an den Japaner.

Zverev mit Comeback in Satz zwei

Im zweiten Durchgang lag eine frühe Entscheidung zu Gunsten Nishikoris in der Luft, der 31-Jährige schaffte das Break und zog schnell auf 3:1 davon. Zverev wollte sich so schnell jedoch nicht geschlagen geben, holte sich gleich fünf Games in Serie und schaffte mit 6:3 den Satzausgleich.

Auch im dritten Satz war es aber Nishikori, der den besseren Start verbuchen sollte - wenngleich der ehemalige Top-5-Spieler zum Start in den Satz gleich mehrere Breakchancen vereiteln musste. Ein weiterer Wendepunkt in diesem Match: Der Japaner schnappte sich direkt im nächsten Spiel selbst das Break - und zog auf 3:0 davon.

Wieder sollte Alexander Zverev jedoch die passenden Antworten parat haben. Vom Stand von 1:4 waren es abermals fünf Games in Serie, die dem gebürtigen Hamburger schließlich den Sieg bringen sollten. Im Viertelfinale trifft Zverev erneut auf Rafael Nadal, den er auf dem Weg zum Madrid-Titel bereits besiegen konnte.

Hier geht´s zum Draw von Rom!