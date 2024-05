ATP Masters Rom: Alexander Zverev streut Dominic Thiem Rosen - und spricht ein Angebot aus

Nach Novak Djokovic hat auch Alexander Zverev eine Lobeshymne auf Dominic Thiem angestimmt. Und dem Österreicher ein Angebot für einen gemeinsamen Doppel-Auftritt ausgesprochen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.05.2024, 19:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem (l.) und Alexander Zverev verbindet eine enge Freundschaft

von Nikolaus Fink aus Rom

Der bevorstehende Rücktritt von Dominic Thiem war am Freitag auch im Foro Italico Gesprächsthema Nummer eins. Dass am Nachmittag Alexander Zverev von der internationalen Presse zur Entscheidung des Österreichers befragt wurde, war demzufolge keine allzu große Überraschung. Schließlich ist Zverev jener Mann, gegen den sich Thiem im September 2020 mit dem Triumph bei den US Open seinen großen Lebenstraum erfüllte.

"Zuallererst ist er einer meiner besten Freunde auf der Tour", meinte Zverev nach seinem Zweisatzerfolg über Aleksandar Vukic. "Wenn ich es egoistisch ausdrücke, verliere ich das jetzt", fügte der deutsche Olympiasieger lächelnd an. Um gleich darauf wieder ernst zu werden.

Zverev bedauert Thiems Verletzung

"Ich freue mich natürlich sehr darüber, welche Karriere er hatte. Ich glaube, dass auch er glücklich damit ist. Er ist ein Grand-Slam-Champion, also mit Sicherheit einer der besten Spieler unserer Generation. Daran gibt es keinen Zweifel", streute Zverev dem 30-Jährigen weiter Rosen. Schade sei, dass Thiem durch eine Verletzung zum Rücktritt gezwungen wurde, so der Weltranglistenfünfte.

Thiem selbst hatte seine anhaltenden Handgelenksprobleme am Freitag als Hauptgrund für sein frühes Karriereende angeführt. "Mein Bruder (Mischa Zverev, Anm.) hatte 2014 die exakt gleiche Verletzung. Der einzige Unterschied zwischen meinem Bruder und Dominic ist, dass sich mein Bruder operieren ließ", erläuterte Zverev. Sein Bruder habe nach dem Eingriff zwar neun Monate auf sein Comeback warten müssen, danach sei dessen linkes Handgelenk aber "sogar stärker als zuvor" gewesen.

Ganz hat Zverev die Hoffnung auf ein Umdenken bei Thiem daher nicht aufgegeben: "Ich würde ihm vielleicht gerne sagen, dass er es noch einmal versuchen und die Operation machen soll." Laut Zverev hätte der Österreicher angesichts seiner Entscheidung, die Karriere im Herbst ohnehin beenden zu wollen, dabei nichts zu verlieren. "Ich habe das Gefühl, das ist das Einzige, was er ein bisschen verpasst."

Als Kritik ist dieser Satz jedoch keinesfalls zu verstehen. Vielmehr als Bedauern, dass Zverev einen geschätzten Kollegen verlieren wird. "Ich habe nichts Schlechtes über ihn zu sagen, niemand hat das. Er ist jemand, der bei allem, was er gemacht hat, an das absolute Limit gegangen ist. Er ist eine großartige Person und ein großartiger Mensch", so der 27-Jährige.

"Er hat sich durch den Erfolg überhaupt nicht verändert"

"Er ist extrem bodenständig. Er hat sich durch den Erfolg überhaupt nicht verändert", beschrieb Zverev Thiems Persönlichkeit außerhalb des Platzes. Auf dem Court habe der Österreicher "jedes Mal 110 Prozent" gegeben. "Das konnte man wirklich sehen und fühlen als Zuschauer. Das hat ihn so besonders gemacht."

Gesprochen hat Zverev mit Thiem über dessen Rücktritt bislang nicht. "Das ist eine Entscheidung, die man mit der Familie oder wahrscheinlich dem Lebenspartner bespricht. Da möchte man auch irgendwo ungestört sein. Ich bin mir sicher, dass ich mit ihm darüber reden werde, wenn wir uns sehen", erklärte der gebürtige Hamburger auf tennisnet-Nachfrage.

Möglicherweise werden Thiem und Zverev auch noch einmal gemeinsam im Doppel angreifen. Der gebürtige Hamburger signalisierte dafür allenfalls seine Bereitschaft: "Wo auch immer er spielen möchte, spiele ich mit ihm. Das muss er entscheiden."

Hier das Einzel-Tableau in Rom