ATP Masters Rom: Alexander Zverev vs Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Alex de Minaur. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2022, 08:55 Uhr

Alexander Zverev, Alex de Minaur

Alexander Zverev hat am Mittwoch einen Arbeitssieg gefeiert gegen Sebastian Baez - nicht mehr, nicht weniger.

Zverev mühte sich beim Zweisatzsieg, aber stellte auch klar, dass er aus Madrid komme, aus 800 m Höhe", und nun sein erstes Match in Rom auf dem Centre Court gespielt habe. "Das ist schon ein Unterschied", so der Hamburger.

Ebenso sei es einer, ob man spät abends (wie in Madrid) oder früh morgens (wie in Rom) antrete. Immerhin: Gegen Alex de Minaur darf Zverev wieder direkt zu Spielbeginn ran.

Zverev hatte in Madrid das Finale erreicht, war dort aber gegen Carlos Alcaraz chancenlos. Dennoch liegt eine gute Woche hinter ihm, nach frühen Niederlagen zuvor in den USA und beim Heimspiel in München.

Ihr wollt dieses Spiel jetzt live im TV oder im Stream sehen? Dann holt Euch schnell Sky Ticket und schaut auch viele andere Top-Matches live oder als Highlight an!

Zverev-Gegner Alex de Minaur: Kein Sandexperte, aber einer mit starkem Auftritt zuletzt

Mit Alex de Minaur trifft Zverev nun auf einen Spieler, für den Sand nicht zwingend der Lieblingsbelag ist. Der Australier, aktuell die Nummer 22 der Tenniswelt, spielt ein eher flaches Spiel, mit nur wenig Spin. Dennoch schaffte es de Minaur vor wenigen Wochen bis ins Halbfinale von Barcelona, wo er dem späteren Sieger Carlos Alcaraz nur in drei umkämpften Sätzen unterlag.

Im direkten Vergleich liegt Alexander Zverev gegen de Minaur mit 5:1 in Führung, alle Begegnungen fanden allerdings auf Hartplatz statt. Zuletzt im Vorjahr in Wien, hier gewann Zverev in drei Sätzen.

Zverev vs. de Minaur - hier gibt es den Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alex den Minaur ist für 11 Uhr angesetzt und wird live im TV und Livestream auf Sky übertragen. Im Liveticker seid ihr natürlich bei uns dabei!

HIer das Einzel-Tableau in Rom