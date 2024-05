ATP Masters Rom: Daniil Medvedev kämpft Hamad Medjedovic nieder, Holger Rune scheitert

Titelverteidiger Daniil Medvedev ist nach einem umkämpften Dreisatzsieg über Hamad Medjedovic ins Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Rom eingezogen. Vorjahresfinalist Holger Rune schied am Montag hingegen aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.05.2024, 22:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev zog ins Achtelfinale ein

Daniil Medvedev ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom ins Achtelfinale eingezogen. Der Titelverteidiger aus Russland setzte sich in der dritten Runde gegen den serbischen Qualifikanten Hamad Medjedovic nach 2:50 Stunden Spielzeit mit 7:6 (5), 2:6 und 7:5 durch.

Medvedev und Medjedovic lieferten sich auf dem Center Court einen wahren Ab­nut­zungs­kampf. Beide Spieler erreichten nur phasenweise ihr Toplevel, letztlich hatte der wesentlich erfahrenere Medvedev das bessere Ende für sich. Der US-Open-Sieger von 2021 trifft im Achtelfinale auf Tommy Paul.

Baez nun gegen Hurkacz

Vorjahresfinalist Holger Rune musste am Montag die Koffer packen. Der Däne unterlag Sebastian Baez in der Grand Stand Arena mit 6:2, 2:6 und 3:6. Baez bekommt es in der Runde der letzten 16 mit Hubert Hurkacz, der Tomas Martin Etcheverry mit 7:6 (7) und 6:2 besiegte, zu tun.

Mit Stefano Napolitano verabschiedete sich indes der letzte Italiener aus dem Turnier. Nicolas Jarry erwies sich beim 6:2, 4:6 und 6:4-Erfolg letztlich als etwas zu stark. Der Chilene misst sich nun mit Alexandre Muller, der Madrid-Champion Andrey Rublev in drei Sätzen schlug.

Hier das Einzel-Tableau in Rom