ATP Washington: Fritz führt Feld an, Kyrgios nur im Doppel am Start

Taylor Fritz führt das Feld beim ATP-500-Turnier in Washington an. Nick Kyrgios hat nur für das Doppel genannt - an der Seite von Gael Monfils.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 14:08 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz führt das Feld in Washington an

Taylor Fritz ist nach seiner starken Vorstellung in Wimbledon nicht nur aufgrund der Setzliste der große Favorit auf den Titel beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington. Allerdings könnte der US-Amerikaner nach einem Freilos gleich wieder auf Giovanni Mpetshi Perricard treffen. Der Franzose hatte Fritz in Wimbledon in Runde eins ja am Rande einer Niederlage.

Als Nummer zwei geht in Washington Lorenzo Musetti ins Rennen. Der Italiener wartet auf den Sieger der Partie zwischen Cameron Norrie und einem Qualifikanten. Danach folgen in der Setzliste Holger Rune, der mit einer Wildcard startet, und Ben Shelton. Der neuerdings ja unter den besten zehn Spielern der Welt geführt wird.

Nick Kyrgios ist bei seinem Comeback indes nur im Doppel am Start. Der Australier hat für die US Open ja auch im Einzel genannt, in Washington reicht zunächst einmal der Paarlauf. Im Duett mit Gael Monfils trifft Kyrgios zum Auftakt auf Hugo Nys und Edouard Roger-Vasselin.

Aus deutschsprachiger Sicht gibt es lediglich einen Starter zu beobachten: Daniel Altmaier eröffnet gegen Matteo Arnaldi und würde im Fall eines Sieges auf Lorenzo Sonego treffen.

