ATP Masters Rom: Daniil Medvedev wirft Alexander Zverev raus

Daniil Medvedev hat im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom Alexander Zverev mit 6:2 und 7:6 (3) besiegt und trifft nun auf Yannick Hanfmann.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.05.2023, 21:59 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev in Rom

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Drittes Treffen 2023 zwischen Daniil Medvedev und Alexander Zverev - un zum dritten Mal konnte sich der Russe durchsetzen. Diesmal beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom mit 6:2 und 7:6 (3). Nächster Gegner von Medvedev wird wieder ein Deutscher sein - nämlich Yannick Hanfmann, der sich am späten Nachmittag gegen Andrey Rublev in drei Sätzen durchsetzen konnte. Er habe Hanfmann während der letzten Wochen beobachtet, so Medvedev nach seinem Sieg gegen Zverev. Und müsse am Donnerstag sein bestes Tennis auf den Court bringen.

Das insgesamt 15. Match zwischen Medvedev und Zverev schien im zweiten Satz schnell auf sein Ende zuzusteuern: Medvedev führte mit einem Break mit 4:3 und 40:0 bei eigenem Aufschlag, Zverev kam aber zurück - und hatte wenige Augenblicke später sogar einen Satzball. Medvedev rettete sich aber ins Tiebreak. Und war dort der aktivere Spieler. Nach 1:55 Stunden durfte sich die Nummer drei des Turniers als Sieger feiern lassen.

https://www.tennisnet.com/news/atp-masters-rom-live-alexander-zverev-vs-daniil-medvedev-im-tv-livestream-und-liveticker

Für Medvedev war es bereits der 36. Matchsieg des Jahres. Und seine erste Qualifikation für ein Viertelfinale in Rom. Vor diesem Jahr hatte der Mann aus Moskau noch kein einziges Match im Foro Italico gewonnen.

Zwei weitere Viertlfinali stehen ebenfalls schon fest: Titelverteidiger Novak Djokovic wird es mit Holger Rune zu tun bekommen. Und Francisco Cerundolo darf nach seinem Erfolg gegen Lokalmatador Jannik Sinner gegen Casper Ruud ran.

Hier das Einzel-Tableau in Rom