ATP-Masters Rom: Die irre Dominanz von Rafael Nadal und Novak Djokovic

Rafael Nadal und Novak Djokovic stehen beim ATP-Masters-1000-Event von Rom im Finale. In puncto Dominanz in der italienischen Haupstadt ist dies jedoch nur die Spitze des Eisbergs.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.05.2021, 09:30 Uhr

Novak Djokovic und Rafael Nadal haben das Turnier in Rom in eisener Hand

Als Carlos Moya und David Nalbandian am neunten Mai 2004 das Finale des ATP-Masters-1000-Events von Rom gegeneinander bestritten, so sollte dies zwar ein durchaus beachtliches Ergebnis in den Laufbahnen der beiden ehemaligen Weltklassespieler darstellen, dass heute, ziemlich exakt 17 Jahre später, aber genau über dieses Finale gesprochen wird, damit hatte zu diesem Zeitpunkt wohl keiner der beiden gerechnet.

Tatsächlich spielten Moya und Nalbandian aber das letzte Finale, ehe in der italienischen Haupstadt eine irre Dominaz einsetzte. Eine Dominanz, die nun - eben jene 17 Jahre später - einen weiteren Höhepunkt erfährt. Bereits am Samstagnachmittag war in Rom nämlich klar: Auch zum 17. Mal in Serie steht entweder Rafael Nadal oder Novak Djokovic im Endspiel des Sandplatzklassikers von Rom.

Zwölftes Finale für Nadal, elftes für Djokovic

Rafael Nadal löste mit seinem Halbfinalerfolg über Reilly Opelka sein überhaupt zwölfte Finalticket in Rom, Djokovic hingegen steht nach seinem Vorschlussrundenerfolg über Lorenzo Sonego zum elften Mal im Rom-Endspiel. Eine eindrucksvolle Bilanz, zumal es seit 2004 gerade einmal zwei Spielern außerden den beiden gelang, in Rom den Titel zu holen: Dem Deutschen Alexander Zverev und dem Schotten Andy Murray.

Wenngleich die elf Finalteilnahmen Djokovics bei nahezu jedem Turnier der Welt eine sensationelle Bilanz darstellen, so gelingt es Nadal - dem Sandplatzkönig - diese Bilanz noch einmal zu übertrumpfen. Von seinen zwölf Finali in der italienischen Haupstadt konnte der 20-fache Grand-Slam-Sieger satte neun gewinnen, Djokovic hingegen hält in Rom bei fünf Titelgewinnen. Und am Sonntag? Da bestreiten zum insgesamt sechsten Mal Rafael Nadal und Novak Djokovic ein Rom-Endspiel gegeneinander. Die beiden Herren, die das Turnier so dominieren wie niemand vor ihnen je zuvor.

