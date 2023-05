ATP Masters Rom: Djokovic, Alcaraz & Co! Der Interwetten-Favoriten-Check

Beim Rom Masters in der italienischen Hauptstadt kommt es zum letzten Abtasten auf der großen Bühne vor den French Open. Wer sich wichtige Punkte für die Weltrangliste holen wird und vor dem Grand Slam in Roland Garros noch ein wenig La Dolce Vita genießen kann erfährst du im aktuellen Favoriten-Check von interwetten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2023, 17:13 Uhr

© (c) interwetten interwetten präsentiert Euch die Top-Quoten für das ATP-Masters-Event in Rom

Das Duell um die Spitze

Nach einer kurzen Auszeit ist der Weltranglistenführende Novak Djokovic (Wettquote: 3.55) wieder zurück auf der Tour. Der Serbe führt die Rangliste um lediglich fünf Punkte vor dem jungen Spanier Carlos Alcaraz (Wettquote: 2.30) an, der nach seinem Titelgewinn daheim in Madrid zu den absoluten Top-Favoriten zählt. Das Abschneiden der beiden wird deshalb entscheidend für den Kampf um die Spitzenposition vor dem Turnier in Paris. Aufgrund der weniger zu verteidigendem Punkt hat „Carlitos“ die bessere Ausgangslage. Ebenfalls gute Wettquoten auf den Turniersieg weisen Lokalmatador Jannik Sinner (Wettquote: 7.00), der Däne Holger Rune (Wettquote: 14.00) und Stefanos Tsitsipas (Wettquoten: 15.00) aus Griechenland auf.

Sandplatzspezialisten mit Außenseiter-Chancen – auch für dich!

Für viele überraschend von den interwetten-Buchmachern immer noch für einen Turniersieg als gut genug empfunden ist Alexander Zverev (Wettquote:15.00). Hier scheint es allerdings nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis ihm der Knoten aufgeht und er, wie in Roland Garros 2022 sein bestes Sandplatztennis zeigen wird. Ebenso gespannt sein darf man auf Casper Ruud (Wettquote: 33.00), dem immer noch große Titel zugetraut werden. Auch Andrey Rublev (Wettquote: 43.00), der mit seinem Einzeltitel in Monte Carlo und dem Doppeltitel in Madrid bisher eine hervorragende Sandplatzsaison spielt, weist besonders attraktive Wettquoten vor. Ebenso Lorenzo Musetti (Wettquote: 50.00) oder Borna Coric (Wettquote: 100.00), die beide einen Außenseitertipp wert sind. Die Quoten für den Turniersieg setzen sich aus der bereits erfolgten Auslosung sowie den dadurch möglichen Paarungen und der aktuellen Form zusammen. Dadurch kann auch Daniil Medwedew (Wettquote: 23.00) immer noch eine erstaunlich gute Quote für den Turniersieg vorweisen.

Spezialwetten zum Tennis-Klassiker in Rom

Bei interwetten hast du zusätzlich zum klassischen Wettangebot noch die Möglichkeit, von zusätzlichen Spezialwetten zu Rom zu profitieren. So kannst du auf den Finalisten, die Sieger-Hälfte des Turnierrasters und natürlich auf alle Begegnungen sowie Live-Wetten rund um das Masters in Rom wetten.

