ATP Masters Rom: Dominic Thiem - „Die Italiener sind ein super Tennispublikum“

Dominic Thiem hat nach seinem Auftaktsieg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom gegen Marton Fucsovics Vorfreude auf das Achtelfinale vor Zuschauern bekundet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.05.2021, 18:21 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem freut sich auf eine stimmungsvolle Partie

Es geht also doch auch in Rom etwas für Dominic Thiem. Erstmals seit 2017 durfte die österreichische Nummer eins einen Wettkampf-Platz im Foro Italico als Sieger verlassen. Damals nach einem glatten Erfolg gegen Rafael Nadal, diesmal nach einem nicht ganz so knappen Sieg gegen Marton Fucsovics. Der Ungar stand im zweiten Satz nur zwei Punkte vor seinem ersten Triumph gegen Thiem, musste am Ende aber doch klein beigeben.

Unmittelbar im Anschluss lobte Thiem seinen Gegner („hatte einen sehr, sehr guten Saisonstart“) und wies in eigener Sache auch noch einmal darauf hin, dass die Umstellung von Madrid auf Rom („komplett andere Bedingungen, Meereshöhe, ein anderer Sand“) Probleme bei seinem Timing verursacht hätte.

Thiem mit guten Erinnerungen gegen Sonego

Aber gut. Thiem lag mit Satz und Break zurück, gewann dann doch noch mit 3:6, 7:6 (5) und 6:0. Im Achtelfinale am Donnerstag (live bei Sky und in unserem Liveticker) geht es nun gegen Lorenzo Sonego, an den Thiem eigenem Bekunden nach gute Erinnerungen hat: 2019 in Kitzbühel hat er den Italiener im Halbfinale bespielt, nicht nur dieses, sondern auch das darauffolgende Match gegen Albert Ramos-Vinolas und damit erstmals ein Turnier in Österreich gewonnen.

Sonego hat in seinem zweiten Match Landsmann Gianluca Mager sicher mit 6:4 und 6:4 in die Schranken gewiesen, davor gegen Gael Monfils, den Schützling von Thiems Ex-Coach Günter Bresnik gewonnen. Sonego ist nicht das heißeste italienische Eisen im Feuer, aber sicherlich ein gefährlicher Gegner für Dominic Thiem.

Zumal ab dem Donnerstag wieder 25 Prozent der üblichen Kapazität der Zuschauer im Foro Italico zugelassen sein werden. Ein Ausblick, der auch Dominic Thiem erfreut. Der einst - nach seiner Niederlage gegen Juan Martin del Potro bei den US Open 2017 - gemeint hatte, dass er lieber in einem volle Stadion, das gegen ihn sei, spielen würde als vor leeren Rängen. Dies sollte morgen möglich sein. es sei denn, das Wetter spielt den Athleten und Fans noch schnell einen Streich.

Hier das Einzel-Tableau in Rom