ATP Masters Rom: Dominic Thiem eröffnet gegen Marton Fucsovics

Dominic Thiem wird zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Events von Rom gegen den Ungarn Marton Fucsovics spielen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.05.2021, 11:49 Uhr

Nach seinem etwas überraschenden Halbfinaleinzug in Madrid geht es für Dominic Thiem bereits in dieser Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom weiter. Mittlerweile kennt der Österreicher, der in der ersten Runde wie alle acht topgesetzten Spieler ein Freilos genoss, auch seinen Auftaktgegner.

Der Weltranglistenvierte wird in der italienischen Hauptstadt zunächst gegen Marton Fuscovics spielen. Der Ungar setzte sich in der ersten Runde gegen Lucky Loser Yoshihito Nishioka, der den an der Hüfte verletzten Guido Pella ersetzte, klar mit 6:0 und 6:2 durch. Gegen den Weltranglisten-44. führt Thiem im offiziellen Head to Head der ATP augrund eines 7:5 und 6:1-Sieges in Hamburg im Jahr 2019 mit 1:0, zuvor hatte er Fuscovics zweimal - ebenfalls ohne Satzverlust - in der Qualifikation von Barcelona (2014) bzw. bei einem Future-Turnier in Marokko (2012) geschlagen.

Thiem lässt Start in Lyon offen

In den Tagen bis zu seinem Erstauftritt auf italienischem Boden gelte es, das eigene Spiel „wieder zu perfektionieren“, meinte Thiem nach seiner Halbfinaniederlage gegen Alexander Zverev. Höhepunkt für den amtierenden US-Open-Champion war in Rom bislang ein Halbfinaleinzug vor vier Jahren, heuer soll nach Möglichkeit der erste Finaleinzug gelingen: "Hoffentlich spiele ich in Rom richtig gut."

Sollte Thiem, der das Turnier 2020 nach dem Triumph in New York ausließ und 2019 in der zweiten Runde an Fernando Verdasco scheiterte, das nicht gelingen, würde er vor den French Open wohl noch das am 17. Mai beginnende ATP-250-Event in Lyon bestreiten. "Ich werde nach Rom entscheiden, ob ich noch Matches brauche“, so der Lichtenwörther.

Hier das Einzel-Tableau in Rom