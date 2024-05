ATP Masters Rom: Fritz schlägt Dimitrov, auch Djokovic-Bezwinger im Viertelfinale

Taylor Fritz ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Grigor Dimitrov in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen. Auch Alejandro Tabilo, der vor zwei Tagen Novak Djokovic geschlagen hat, steht unter den letzten acht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2024, 14:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Freude pur: Taylor Fritz steht in Rom im Viertelfinale

Taylor Fritz hat in München drei Dinge in Sachen roter Sand verbal hinterlegt: Zum einen sei die europäische Variante der Terre Battue viel sauberer und feiner als das US-amerikanische, grüne Pendant. Allerdings: Die Unterschiede seien auch innerhalb der europäischen Sandplatztour enorm. Ach, ja: Und er, Fritz, spiele auf Sand eigentlich ziemlich gern und gut. Das hat er in München mit dem Finaleinzug bewiesen, darauf folgte das Halbfinale in Madrid. Und nun steht die amerikanische Nummer eins auf in Rom im Viertelfinale.

Dazu war allerdings harte Arbeit notwendig. Denn Grigor Dimitrov wehrte sich nach Kräften, am Ende hatte Fritz aber mit 6:2, 6:7 (11) und 6:1 die Nase vorne. UNd könnte nun auf Alexander Zverev treffen. So sich dieser am späteren Dienstag gegen Nuno Borges behaupten sollte.

Ebenfalls weiter ist Alejandro Tabilo. Der Chilene hat ja vor zwei Tagen überraschend Novak Djokovic besiegt. Nun legte er mit einem dramatischen 7:6 (5) und 7:6 (10) gegen Karen Khachanov nach. Tabilo, immerhin an Position 29 gesetzt, wird sein erstes Viertelfinale bei einem 1000er-Event als Favorit bestreiten. Denn er trifft dabei entweder auf Thiago Monteiro oder Zhizhen Zhang.

Hier das Einzel-Tableau in Rom