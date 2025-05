ATP-Masters Rom: Hanfmann erkämpft sich Quali-Finale gegen Ofner

Mit einem hartumkämpften Dreisatz-Erfolg gegen den Japaner Taro Daniel schaffte der Karlsruher Yannick Hanfmann beim ATP-Masters-Turnier in Rom den Einzug in die Finalrunde der Qualifikation, wo er auf den Österreicher Sebastian Ofner treffen wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.05.2025, 13:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Yannick Hanfmann legte beim ATP-Masters-Turnier in der Qualifikation einen kämpferischen Start auf den Court.

Lange sah es für den Karlsruher Yannick Hanfmann in der ersten Qualifikationsrunde des ATP-Masters-Turniers gegen den Japaner Taro Daniel nach einem glatten Durchmarsch aus. Nach klar dominiertem Durchgang lag der 33-jährige auch im zweiten Satz bereits mit Break voran, ehe er postwendend den Ausgleich und sogar noch den Satzgleichstand hinnehmen musste.

Auch im dritten Akt musste der deutsche Davis-Cup-Spieler nach einem frühen Break noch einmal den Ausgleich akzeptieren, ehe er seinem Gegner, diesmal vorentscheidend, das Service abnehmen und das Match mit einem souveränen Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt zum finalen 6:2, 4:6, 6:4 nach 2:18 Stunden beenden konnte.

In der Finalrunde der Qualifikation sieht sich der Weltranglisten-125, der 2023 in Rom aus der Qualifikation heraus bis ins Viertelfinale vordringen konnte, der österreichischen Nr. 1 Sebastian Ofner gegenüber, die sich mit einer souveränen Leistung glatt gegen den Polen Kamil Majchrzak in zwei Sätzen behaupten konnte.

Hier das Qualifikations-Tableau aus Rom