ATP Masters Rom: Hanfmann gelingt Revanche, Marterer verliert

Während Yannick Hanfmann beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom in die zweite Runde einzog, musste sich Maxmilian Marterer zum Auftakt geschlagen geben.

von SID

zuletzt bearbeitet: 08.05.2024, 15:51 Uhr

Yannick Hanfmann ist beim ATP-Masters in Rom die Revanche gegen Jakub Mensik geglückt. Der Karlsruher schaltete den tschechischen Jungstar in der ersten Runde mit 6:3, 6:2 aus, vor zwei Wochen war Hanfmann in seinem Auftaktmatch in Madrid noch glatt an Mensik (18) gescheitert.

Der 32-jährige Hanfmann verwandelte nach 88 Minuten seinen fünften Matchball und bekommt es in der zweiten Runde im Foro Italico mit dem Chilenen Alejandro Tabilo (Nr. 29) zu tun. Am Nachmittag schied Qualifikant Maximilian Marterer beim Sandplatzturnier aus, der Nürnberger scheiterte mit 4:6, 2:6 an Lokalmatador Flavio Cobolli.

