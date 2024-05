ATP Genf: Daniel Altmaier scheitert zum Auftakt

Der Deutsche Daniel Altmaier musste sich in der ersten Runde des ATP-World-Tour-250-Turniers in Genf dem Spanier Roberto Carballes Baena in zwei Sätzen geschlagen geben.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.05.2024, 18:26 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier musste sich in der ersten Runde des Sandplatz-Turniers in Genf dem Spanier Roberto Carballes Baena geschlagen geben

Daniel Altmaier ist beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Genf in der ersten Runde ausgeschieden. Der Davis-Cup-Spieler aus Kempen verlor das Auftaktspiel seiner French-Open-Generalprobe gegen den Spanier Roberto Carballes Baena 6:7 (2), 4:6. Altmaier war einer von zwei Deutschen im Hauptfeld des mit 651.865 Euro dotierten Turniers.

Am Montag ist Yannick Hanfmann im Einsatz. Der Karlsruher trifft auf den zweimaligen Olympiasieger Andy Murray (Großbritannien), bei einem Sieg wartet Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (Serbien), der sich in der Schweiz nach einigen Enttäuschungen Schwung für Roland Garros holen will. Der Höhepunkt der Sandplatzsaison beginnt am kommenden Sonntag (26. Mai).

Hier das Einzel-Tableau in Genf.