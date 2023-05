ATP Masters Rom: Hanfmann und Altmaier meistern erste Quali-Hürde

Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier sind in die zweite Runde des Qualifikationsturniers beim ATP-Masters-1000-Events in Rom eingezogen. Später am Montag schlägt auch noch Maximilian Marterer auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.05.2023, 15:32 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann steht in Rom im Qualifikationsfinale

Hafnmann benötigte eine Spielzeit von 1:48 Stunden, um sich gegen die italienische Wildcard Julian Ocleppo mit 6:4 und 7:6 (3) zu behaupten. Der nächste Gegner steht mit dem Franzosen Hugo Grenier schon fest.

Daniel Altmaier wiederum setzte sich gegen den Slowaken Jozef Kovalik sicher mit 6:2 und 6:4 durch. Nun geht es gegen Elias Ymer um den Einzug ins Hauptfeld. Zuletzt in Madrid war Altmaier als Lucky Loser in das Hauptfeld gerutscht, konnte dort Hanfmann und auch Oscar Otte besiegen, eher er sich im Viertelfinale Borna Coric geschlagen geben musste.

Mit Maximilian Marterer ist noch ein dritter Deutscher im Qualifikations-Tableau vertreten. Marterer trifft später am Dienstag auf den Argentinier Camilo Carabelli.

