ATP Masters Rom: Im Doppel spricht man (noch) viel Deutsch

Die deutschsprachigen Teilnehmer am Doppel-Wettbewerb beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom haben allesamt spannende Gegner zugelost bekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2023, 20:58 Uhr

© Getty Images Tim Pütz und Kevin Krawietz treffen in Rom auf Alexander Zverev und Marcelo Melo

Karen Khachanov und Andrey Rublev haben am Donnerstag im Foro Italico dort angeknüpft, wo sie am letzten Samstag in der Caja Magica aufgehört hatten: Mit einem Sieg im Doppel nämlich. Die beiden Russen konnten in Madrid bekanntlich ihren ersten 1000er-Titel holen, nun besiegten Khachanov/Rublev zum Auftakt in Rom die beiden Kolumbianer Robert Farah und Juan Sebastian Cabal mit 4:6, 7:5 und 10:7.

So richtig rund geht es aber erst ab dem morgigen Freitag. Und das mit reger deutschsprachiger Beteiligung. Fangen wir fast ganz oben im Tableau an: Dort sind in Zeile zwei Matwe Middelkoop und Andreas Mies notiert, was insofern kein gutes Zeichen ist, als dass die beiden damit gegen Wesley Koolhof und Neal Skupksi, die beiden papierformgemäßen Favoriten ran müssen.

Pütz und Krawietz gegen Zverev und Melo

Nicht weit davon entfernt wurden Alexander Erler und Lucas Miedler ins Tableau gelost. Die österreichischen München-Champions müssen gegen Fabio Fognini und Simone Bolelli ran. In Rom in jedem Fall eine stimmungsvolle Aufgabe.

Bei einer Partie werden gleich drei Deutsche auf dem Court stehen: Kevin Krawietz und Andreas Mies eröffnen nämlich gegen Alexander Zverev und dessen brasilianischen Kumpel Marcelo Melo.

Die Anzahl der mit prominenten Einzelspielern besetzten Paare hält sich in Rom erwartungsgemäß in Grenzen: Hubert Hurkacz spielt gemeinsam mit Alejandro Davidovich Fokina, Tommy Paul mit Taylor Fritz, und Ben Shelton mit Daniel Evans. Letztere haben ihre rste Aufgabe wie Karen Khachanov und Andrey Rublev schon gemeistert.

Hier das Doppel-Tableau in Rom