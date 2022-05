Jannik Sinner spielte zuletzt vier Masters in Folge, drei Mal war im Viertelfinale Schluss, in der letzten Woche im Achtelfinale. Auch in Dubai und bei den Australian Open war im Viertelfinale Endstation. Beim ersten Grand Slam des Jahres war es im übrigen Stefanos Tsitsipas, der Sinner aus dem Turnier warf. Die Runde der letzten Acht scheint für den Italiener in diesem Jahr also durchaus "verflucht" zu sein. Klar, dass dieser Fluch heute gebrochen werden soll.