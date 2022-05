ATP Masters Rom: Stefanos Tsitsipas wehrt 2 Matchbälle gegen Dimitrov ab und kommt weiter

Stefanos Tsitsipas (ATP-Nr. 5) hat in seinem Auftaktmatch gegen Grigor Dimitrov alle Register ziehen müssen - obwohl alles nach einem souveränen Sieg aussah. 6:3, 5:7 und 7:6 (4) hieß es am Ende für den French-Open-Finalisten aus 2021 in einem tollen Spiel zweier begnadeter Techniker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2022, 17:36 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Mit 6:3 und 5:3 hatte der Grieche bereits geführt, aber Dimitrov zeigte tollen Kampfgeist: Er holte sich vier Spiele in Folge und gab dabei gerade mal zwei Punkte ab zum Satzausgleich.

Im entscheidenden Satz drehte er ein frühes 0:40 und hatte beim 5:4 selbst einen Matchball. Aber Tsitsipas wehrte mutig mit Serve-and-Volley beim zweiten Aufschlag ab. Beim zweiten Matchball beim 6:5 musste Tsitsipas erneut über das zweite Service, aber punktete mit einer souveränen Vorhand. Im Tiebreak zog Tsitsipas dann schnell mit 5:0 davon, aber Dimirov steckte erneut nicht auf, kam auf 4:5 ran. Dann aber spielte Tsitsipas die Sache souverän zu Ende.

"Es war ein unglaublicher Kampf, ich bin einfach glücklich, das geschafft zu haben", so Tsitsipas im Anschluss. "Grigor hat so gut gespielt."

Tsitsipas zeigte sich stolz darauf, nach dem Verlauf des Spiels (hohe Führung, Matchbälle gegen sich) zurückgekommen sei. "Ich muss das alles nun verarbeiten." Dennoch müsse er an seinem Einbruch im zweiten Durchgang arbeiten, hier habe er zu defensiv agiert.

Tsitsipas trifft im Achtelfinale auf Karen Khachanov, der mit 6:4, 2:6, 6:1 gegen Pablo Carreno Busta gewonnen hat.

Am Mittag hatten bereits Alexander Zverev und Rafael Nadal ihre Auftaktspiele gewonnen.