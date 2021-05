In der ewigen Stadt hinterliess Nadal ähnlich bleibenden Eindruck wie in Paris. Zum 17. Mal ist der Linkshänder im Foro Italico am Start. Neun Titel hat er bereits geholt. Den letzten Triumph gab es 2019. Im vergangenen Jahr musste der Spanier schon im Viertelfinale die Segel streichen. In dieser Woche hatte der an 2 gesetzte Nadal bereits anspruchsvolle Aufgaben zu verrichten, schlug zunächst Jannik Sinner in zwei Sätzen und hatte gestern gegen Denis Shapovalov dreieinhalb Stunden zu schuften, eher der Weltranglistendritte das Match nach Satzrückstand im Tie-Break des dritten Durchgangs für sich entschied.