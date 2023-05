2023 ist noch nicht das erfolgreiche Jahr, das Casper Ruud sich erwünscht hat. Nach dem überraschend starken vergangenen Jahr hat der Norweger die Leistung nicht ins neue Jahr übertragen können. Zwar feierte Ruud in Estoril seinen immerhin zehnten Titel auf ATP-Ebene (allesamt ATP 250), enttäuschte bei den grösseren Turnieren aber eher. Bei den Australian Open kam Ruud nicht über die zweite Runde hinaus, genauso beim vergangenen Masters in Madrid. Auch bei den Turnieren der ATP1000-Kategorie in Indian Wells und Miami war das Vergnügen in Runde drei früh vorbei. In Monte Carlo ging es am weitesten - ins Achtelfinale.